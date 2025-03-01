Арман Царукян: спина меня не беспокоит, но я работаю над ней, чтобы забетонизировать её

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян рассказал, как работает над укреплением своей спины, и поделился своим самочувствием.

«После отмены боя взял длительную паузу, но уже начал тренироваться. Сегодня первый день, когда я провёл две тренировки – и побоксировал, и поработал с весами на физику.

Спина меня уже не беспокоит, но мы всё равно работаем над ней, закачиваем её максимально. И перед тренировкой и после тренировки занимаюсь своей спиной, чтобы забетонизировать её и чтобы она больше меня никогда не беспокоила.

Нашёл специалиста, который занимается именно моей спиной. Очень грамотный парень. За две недели он меня поставил на ноги.

В целом себя чувствую хорошо, очень много энергии. Так как бой не состоялся, она во мне течёт, и хочется быстрее подраться», — сказал Царукян в видео на своём YouTube-канале.