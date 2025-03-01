Дастин Порье детально объяснил, почему ненавидит Майкла Чендлера

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье объяснил, почему ему неприятен экс-претендент на титул UFC в категории до 70 кг соотечественник Майкл Чендлер.

«Майкл тот ещё жулик. Я могу поливать его грязью дни напролёт. Он меня конкретно выбесил в поединке. Майк брызгал кровью мне в глаза, когда я сломал ему нос. Окей, я тоже так делал в прошлом и не злюсь на это, поскольку мы дерёмся в клетке. У меня был схожий эпизод в поединке с Джозефом Даффи. Но я тогда признал свою вину после.

А Чендлер стал всё отрицать после боя. Просто признай это, фальшивка. Майк засовывал мне в рот пальцы целиком, так он хотел поднять мою шею, чтобы выйти на удушку со спины. Чендлер был за моей спиной, я пытался встать у сетки, а он суёт свои пальцы мне в рот. И цепляется ими за мою капу во рту, после чего начинает тянуть ею вверх, чтобы открыть мою шею для удушающего. Вы бы знали, как сильно я укусил его пальцы», — приводит слова Порье портал Bloody Elbow.

Бой между Дастином и Майклом состоялся в ноябре 2022 года на турнире UFC 281. Встреча завершилась победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.