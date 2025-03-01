Магомед Анкалаев: бойцы из топ-5 избегали меня

Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев считает, что топовые бойцы UFC избегали его.

«Я уже три или четыре года нахожусь в топе полутяжёлого веса. И каждый боец, с которым я дрался, недооценивал меня. Моя цель — побеждать. Бойцы из топ-5 избегали меня. Они говорили, что хотят драться с лучшим [но не делали этого]», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC.

Напомним, следующий бой, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313, Анкалаев проведёт против действующего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры. Их поединок станет главным событием ивента.