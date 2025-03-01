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Анкалаев: бой с Перейрой закончится моей победой. На UFC 313 появится новый чемпион

Анкалаев: бой с Перейрой закончится моей победой. На UFC 313 появится новый чемпион
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев высказался насчёт предстоящего поединка с чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их бой состоится 9 марта на турнире UFC 313.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

«У Алекса есть коронка — это левый хук. Он просто цепляет им и роняет. Перейра считает, что мы этого не понимаем и не видим. Однако у меня достаточно опыта [чтобы понять это]. Если я буду биться в стойке, он будет также драться в стойке. Если я захочу бороться, значит, будем бороться. Бой закончится моей победой на 100%. Перейра считает, что из-за Рамадана у него есть шанс победить меня. Но мы покажем обратное, что испытание сделает нас сильнее и результат будет на моей стороне. На UFC 313 появится новый чемпион», — сказал Анкалаев в интервью на YouTube-канале UFC.

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