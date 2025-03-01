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Алекс Перейра может побить уникальный рекорд Джона Джонса, если победит Магомеда Анкалаева

Алекс Перейра может побить уникальный рекорд Джона Джонса, если победит Магомеда Анкалаева
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра может побить рекорд бывшего обладателя титула UFC в категории до 93 кг американца Джона Джонса, проведя быстрее него четыре успешных защиты пояса UFC в дивизионе, если победит Магомеда Анкалаева на турнире UFC 313.

Джон провёл первые четыре защиты титула за 364 дня, победив по очереди Куинтона Джексона, Лиоту Мачиду, Рашада Эванса и Витора Белфорта.

Перейра, в свою очередь, может побить это достижение, победив Анкалаева. Таким образом, Алекс проведёт четыре успешных защиты титула за 329 дней. 13 апреля 2024 года Поатан победил Джамала Хилла, 29 июня — Иржи Прохазку, а 5 октября — Халила Раунтри.

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