Бо Никал проведёт следующий бой против экс-соперника Анатолия Малыхина — источник

Топовый и непобеждённый боец UFC американец Бо Никал проведёт следующий поединок против бывшего двойного чемпиона One Championship в среднем и полутяжёлом весе нидерландца Ренье де Риддера. Об этом сообщает издание Sporting News.

По информации издания, Никал уже подписал контракт, однако дата и место поединка пока не сообщаются.

В последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309 в Нью-Йорке, Никал победил единогласным решением судей представителя Шотландии Пола Крэйга.

Ренье де Риддер основную часть карьеры провёл в сингапурской лиге One Championship, где дважды дрался с россиянином Анатолием Малыхиным. В обеих встречах он уступил нокаутом. В UFC нидерландец дебютировал 9 ноября на турнире UFC Fight Night 247 и в данный момент идёт на серии из двух побед в лиге.