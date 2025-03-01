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Джастин Гэтжи объяснил, в каком случае завершит карьеру бойца ММА

Джастин Гэтжи объяснил, в каком случае завершит карьеру бойца ММА
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи объяснил, в каком случае завершит карьеру бойца ММА.

«Если меня снова отправят в нокаут, как это сделал Макс Холлоуэй, то я уйду в отставку. Человеческое тело весьма выносливое, и ему нужно время [для восстановления]. Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы прийти в себя. Я провёл хорошее восстановление», — приводит слова Гэтжи портал Bloody Elbow.

Напомним, бой между Гэтжи и Холлоуэем состоялся 13 апреля на турнире UFC 300, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой завершился за секунду до конца пятого раунда победой Холлоуэя нокаутом.

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