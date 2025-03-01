Опубликован обновлённый постер к турниру UFC 313 с Анкалаевым и Физиевым

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённый постер к турниру по смешанным единоборствам UFC 313, в главном бою которого встретятся действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра и первый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг россиянин Магомед Анкалаев.

В соглавном событии вечера пройдёт реванш между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи и представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым, который вышел на замену новозеландцу Дэну Хукеру. Тот был вынужден сняться с боя из-за перелома руки.

Фото: UFC

Турнир пройдёт 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).