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Дэвис признался, что сломал свой телевизор, когда увидел, как Гарсия уронил Хейни

Дэвис признался, что сломал свой телевизор, когда увидел, как Гарсия уронил Хейни
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Чемпион мира по версии WBA в лёгкой весовой категории американец Джервонта Дэвис признался, что сломал телевизор, когда увидел, как Райан Гарсия уронил Девина Хейни.

«В начале поединка Хейни вёл. Он просто пытался вести игру на дистанции. И, боже мой, я был так счастлив, когда увидел, как злой Райан отправил Девина в нокдаун. Кажется, я разбил телевизор в тот момент, ударив по нему ладонью», — сказал Дэвис в интервью Fight Hub.

Напомним, бой между Девином и Райаном прошёл 20 апреля 2024 года и завершился победой американо-мексиканского атлета решением большинства судей.

Ранее стало известно, когда пройдёт турнир в Нью-Йорке, где выступят Райан Гарсия, Хейни, Ромеро.

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