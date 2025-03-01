Валентина Шевченко обозначила свою позицию насчёт возможного боя с Вэйли Чжан

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) киргизка Валентина Шевченко ответила, готова ли она провести поединок с чемпионкой UFC в минимальном весе (до 52 кг) китаянкой Вэйли Чжан.

«Я открыта для всех возможностей. Вэйли продемонстрировала свой дух в бою с Татьяной Суарес, и за все остальные годы своей карьеры. Она показывает себя отличным бойцом, и почему бы нам не сделать это? Это потрясающий бой, и всем фанатом было бы интересно его увидеть. После того как я закончу дело с Вэйли, мы с командой обсудим моё будущее», — приводит слова Шевченко портал BJ Penn.

Ранее Валентина Шевченко и Манон Фиоро провели первую дуэль взглядов.