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Сехудо: Илия Топурия 100% заслуживает драться с Исламом Махачевым

Сехудо: Илия Топурия 100% заслуживает драться с Исламом Махачевым
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выступил за идею проведения боя между испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«Илия должен драться с Исламом Махачевым. Когда ты отправляешь в нокаут двух таких парней, как Холлоуэй и Волкановски, которые уже считаются членами Зала славы, ты 100% заслуживаешь права драться за титул в другом весе.

Матчмейкеры думали над тем, чтобы сначала дать ему Армана, но отказались от этой идеи, поскольку Царукян силён духом. Они хотят рискнуть и дать Топурии возможность победить Махачева.

Если Махачев не сможет перевести Илию или сделает это поздно, то у него могут возникнуть проблемы, поскольку Топурия постоянно меняет уровни своей атаки», — приводит слова Сехудо портал BJ Penn.

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