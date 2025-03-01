Сехудо: Илия Топурия 100% заслуживает драться с Исламом Махачевым

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо выступил за идею проведения боя между испано-грузином Илией Топурией и россиянином Исламом Махачевым.

«Илия должен драться с Исламом Махачевым. Когда ты отправляешь в нокаут двух таких парней, как Холлоуэй и Волкановски, которые уже считаются членами Зала славы, ты 100% заслуживаешь права драться за титул в другом весе.

Матчмейкеры думали над тем, чтобы сначала дать ему Армана, но отказались от этой идеи, поскольку Царукян силён духом. Они хотят рискнуть и дать Топурии возможность победить Махачева.

Если Махачев не сможет перевести Илию или сделает это поздно, то у него могут возникнуть проблемы, поскольку Топурия постоянно меняет уровни своей атаки», — приводит слова Сехудо портал BJ Penn.