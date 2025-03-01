Белал Мухаммад: хочу забрать нолик у Шавката Рахмонова

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад считает, что топовый и непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заслужил поединка с ним, и хочет нанести ему первое поражение в карьере.

«Я чувствую, что Шавкат заслужил титульный шанс благодаря победе над Ианом Гарри. Понимаю его положение. В нашем видео спорта легче получить травму. Тренировки — самая сложная часть ММА. Мы видели, как Дэн Хукер и Арман Царукян снимались с боёв из-за травм. Это отстой. Но я создаю своё наследие и хочу забрать нолики всех парней», — приводит слова Мухаммада портал MMAJunkie.