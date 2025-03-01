Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад: хочу забрать нолик у Шавката Рахмонова

Белал Мухаммад: хочу забрать нолик у Шавката Рахмонова
Комментарии

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад считает, что топовый и непобеждённый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов заслужил поединка с ним, и хочет нанести ему первое поражение в карьере.

«Я чувствую, что Шавкат заслужил титульный шанс благодаря победе над Ианом Гарри. Понимаю его положение. В нашем видео спорта легче получить травму. Тренировки — самая сложная часть ММА. Мы видели, как Дэн Хукер и Арман Царукян снимались с боёв из-за травм. Это отстой. Но я создаю своё наследие и хочу забрать нолики всех парней», — приводит слова Мухаммада портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Белал Мухаммад: Ислам Махачев находится в сложном положении
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android