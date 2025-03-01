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Белал Мухаммад: хочу подраться с Дрикусом дю Плесси, даже если он уступит Хамзату Чимаеву

Белал Мухаммад: хочу подраться с Дрикусом дю Плесси, даже если он уступит Хамзату Чимаеву
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад высказался насчёт потенциального боя с действующим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Дрикусу предстоит провести трудный бой с Хамзатом Чимаевым. Не уверен, что он сможет победить Хамзата. Даже если Дрикус уступит ему, то я поднимусь в весе, чтобы сразиться с ним. Мне нравится, когда люди говорят, что я слишком маленький или ещё какой-то. Я не самый сильный и не самый быстрый, но лучший. И в среднем весе сохраню за собой этот статус.

Я бы принял удары дю Плесси, просто проглотил бы их, а затем пошёл бы на него. Дрикус, я знаю, что мне надо сделать — выиграть ещё несколько раз, после чего подняться в весе. Посмотрим, останется ли у него к тому моменту пояс», — приводит слова Мухаммада портал BJ Penn.

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