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Рой Джонс представил топ самых зрелищных боксёров в истории, не включив в него Гатти

Рой Джонс представил топ самых зрелищных боксёров в истории, не включив в него Гатти
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший представил собственный топ-5 самых зрелищных боксёров в истории.

«В топ самых зрелищных боксёров в истории вхожу я, а также входят Шугар Рэй Робинсон, Роберто Дюран и Сальвадор Санчес», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Rukh Entertainment.

Напомним, Рой Джонс выступал на профессиональном уровне с 1989 по 2018 год. В своём профессиональном рекорде американский атлет имеет 66 побед, из которых 47 были одержаны досрочно, и 10 поражений. Рой является серебряным призёром Олимпийских игр в Сеуле, которые прошли в 1988 году.

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