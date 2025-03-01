Алекс Перейра отказался от идеи совместных тренировок с Джоном Джонсом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра отказался от идеи совместных тренировок с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом.

«Честно говоря, в тренировках с Джоном нет особого смысла. Как только я сказал, что хотел бы провести бой в тяжёлом весе, все сразу начали связывать это с Джонсом. Это стало предметом обсуждения, пусть даже исключительно среди фанатов.

Не хочу тренироваться с ним сейчас. Если мы всё же встретимся в октагоне, то это даст людям повод для обсуждения. В настоящий момент в этом нет смысла – было бы логичнее сначала провести бой, а затем организовать совместные тренировки, как это было у нас со Стриклендом», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.