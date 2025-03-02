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Бивол ответил, с кем ему интереснее провести следующий бой — с Канело или с Бенавидесом

Бивол ответил, с кем ему интереснее провести следующий бой — с Канело или с Бенавидесом
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, с кем ему интереснее провести следующий поединок.

«Я открыт для любого боя, но хочу насладиться своим статусом абсолютного чемпиона. Также хочу уделить внимание своему здоровью, так как у меня есть некоторые проблемы. Я планирую пройти лечение и вернуться на ринг. Меня не интересует, с кем я буду драться — снова с Артуром Бетербиевым, с Дэвидом Бенавидесом или с Канело. Я просто жду подходящего предложения и готов принять его», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

Ранее менеджер Дмитрия Бивола дал комментарий по поводу слухов о том, что его подопечного могут лишить титула WBC.

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