Рамазан Темиров победил Чарльза Джонсона единогласным решением на UFC Fight Night 253
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в ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где в прелиме турнира в рамках поединка в наилегчайшем весе встречались узбекистанский боец Рамазан Темиров и американец Чарльз Джонсон.
UFC 2025. UFC Fight Night 253, Лас-Вегас, США
Чарльз Джонсон — Рамазан Темиров (W)
02 марта 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Чарльз Джонсон
Окончено
UD
Рамазан Темиров
Бой продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал представитель Узбекистана.
Всего в активе 28-летнего Темирова 19 побед и три поражения. В UFC его счёт 2-0. На счету Джонсона седьмое поражение при 17 победах.
Напомним, главным событием шоу станет поединок в наилегчайшем весе между казахстанским бойцом Асу Алмабаевым и представителем Анголы Манелом Капе.
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