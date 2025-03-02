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Рамазан Темиров выиграл бой у Чарльза Джонсона единогласным решением судей, 2 марта 2025, UFC Fight Night 253, Лас-Вегас, США

Рамазан Темиров победил Чарльза Джонсона единогласным решением на UFC Fight Night 253
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в ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где в прелиме турнира в рамках поединка в наилегчайшем весе встречались узбекистанский боец Рамазан Темиров и американец Чарльз Джонсон.

UFC 2025. UFC Fight Night 253, Лас-Вегас, США
Чарльз Джонсон — Рамазан Темиров (W)
02 марта 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Чарльз Джонсон
Окончено
UD
Рамазан Темиров

Бой продлился все три раунда. Победу единогласным решением судей одержал представитель Узбекистана.

Всего в активе 28-летнего Темирова 19 побед и три поражения. В UFC его счёт 2-0. На счету Джонсона седьмое поражение при 17 победах.

Напомним, главным событием шоу станет поединок в наилегчайшем весе между казахстанским бойцом Асу Алмабаевым и представителем Анголы Манелом Капе.

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