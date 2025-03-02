Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Манел Капе выиграл бой у Асу Алмабаева в третьем раунде техническим нокаутом, 2 марта 2025, UFC Fight Night 253, Лас-Вегас, США

Асу Алмабаев был нокаутирован Манелом Капе в главном бою на UFC Fight Night 253
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где в главном событии турнира в рамках поединка в наилегчайшей весовой категории встречались казахстанский боец Асу Алмабаев и представитель Анголы Манел Капе.

UFC 2025. UFC Fight Night 253, Лас-Вегас, США
Манел Капе (W) — Асу Алмабаев
02 марта 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Манел Капе
Окончено
TKO
Асу Алмабаев

Победу в бою техническим нокаутом в третьем раунде одержал представитель Анголы. После поединка Манел Капе попросил бой за титул.

Отметим, это вторая победа подряд для Капе. У Алмабаева, в свою очередь, оборвалась серия из 17 побед, включая четыре в UFC. Кроме того, это первое поражение для Асу с 2017 года.

Напомним, Алмабаев свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Матеуса Николау. Что касается Капе, то он последний бой провёл в декабре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Бруно Силвой.

Материалы по теме
Рамазан Темиров победил Чарльза Джонсона единогласным решением на UFC Fight Night 253

Как появился UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android