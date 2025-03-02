Асу Алмабаев был нокаутирован Манелом Капе в главном бою на UFC Fight Night 253

В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где в главном событии турнира в рамках поединка в наилегчайшей весовой категории встречались казахстанский боец Асу Алмабаев и представитель Анголы Манел Капе.

Победу в бою техническим нокаутом в третьем раунде одержал представитель Анголы. После поединка Манел Капе попросил бой за титул.

Отметим, это вторая победа подряд для Капе. У Алмабаева, в свою очередь, оборвалась серия из 17 побед, включая четыре в UFC. Кроме того, это первое поражение для Асу с 2017 года.

Напомним, Алмабаев свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Матеуса Николау. Что касается Капе, то он последний бой провёл в декабре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Бруно Силвой.

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