Бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча завершился вничью. «Танк» впервые не победил

В ночь на 2 марта в Нью-Йорке прошёл вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный бой в лёгкой весовой категории между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Поединок продлился все 12 раундов. Он завершился вничью большинством судейских голосов.

115:113 в пользу Дэвиса поставил один судья, два других увидели ничью — 114:114. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.

Также в рамках ивента прошли ещё два титульных противостояния. За пояс WBA в первом полусреднем весе сошлись Хосе Валенсуэла и Гэри Антуанн Расселл. Они выстояли все 12 раундов. Сильнее оказался Расселл. А за титул WBC в этом же дивизионе бились Альберто Пуэльо и Сандор Мартин. Победу одержал первый. Он оказался сильнее раздельным решением судей.

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