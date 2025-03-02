Результаты турнира UFC Fight Night 253
В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где в главном событии турнира в рамках поединка в наилегчайшей весовой категории встречались казахстанский боец Асу Алмабаев и представитель Анголы Манел Капе.
Победу в бою техническим нокаутом в третьем раунде одержал представитель Анголы.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
- Манель Кейпе победил Асу Алмабаева техническим нокаутом (раунд 3, 2:16);
- Коди Брандэйдж победил Джулиана Маркеса техническим нокаутом (раунд 1, 4:45);
- Насрат Хакпараст победил Эстебана Рибовича раздельным решением;
- Хайдер Эмил победил Уилльяма Гомиса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
- Сэм Паттерсон победил Дэнни Барлоу нокаутом (раунд 1, 3:10);
- Марио Пинто победил Остина Лэйна нокаутом (раунд 2, 0:39);
- Чепе Марискал победил Рикардо Рамоса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Дэнни Силва победил Лукаса Алмейду раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
- Джей-Джей Олдрич победила Андрею Ли единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
- Рамазан Темиров победил Чарльса Джонсона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
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