Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира UFC Fight Night 253

Результаты турнира UFC Fight Night 253
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где в главном событии турнира в рамках поединка в наилегчайшей весовой категории встречались казахстанский боец Асу Алмабаев и представитель Анголы Манел Капе.

Победу в бою техническим нокаутом в третьем раунде одержал представитель Анголы.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

  • Манель Кейпе победил Асу Алмабаева техническим нокаутом (раунд 3, 2:16);
  • Коди Брандэйдж победил Джулиана Маркеса техническим нокаутом (раунд 1, 4:45);
  • Насрат Хакпараст победил Эстебана Рибовича раздельным решением;
  • Хайдер Эмил победил Уилльяма Гомиса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
  • Сэм Паттерсон победил Дэнни Барлоу нокаутом (раунд 1, 3:10);
  • Марио Пинто победил Остина Лэйна нокаутом (раунд 2, 0:39);
  • Чепе Марискал победил Рикардо Рамоса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Дэнни Силва победил Лукаса Алмейду раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
  • Джей-Джей Олдрич победила Андрею Ли единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
  • Рамазан Темиров победил Чарльса Джонсона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Материалы по теме
Старания Алмабаева перечеркнула грубая ошибка судьи. Асу проиграл важнейший бой в UFC
Старания Алмабаева перечеркнула грубая ошибка судьи. Асу проиграл важнейший бой в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android