Результаты турнира UFC Fight Night 253

В ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где в главном событии турнира в рамках поединка в наилегчайшей весовой категории встречались казахстанский боец Асу Алмабаев и представитель Анголы Манел Капе.

Победу в бою техническим нокаутом в третьем раунде одержал представитель Анголы.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира: