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«Бриолин попал в глаза». Дэвис — о том, почему он встал на колено в поединке с Роучем

«Бриолин попал в глаза». Дэвис — о том, почему он встал на колено в поединке с Роучем
Аудио-версия:
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис объяснил, почему в девятом раунде поединка с обладателем пояса во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем он встал на колено.

Фото: Кадр из трансляции

Примечательно, что судьи в этот момент не начали отсчитывать нокдаун, что отчасти повлияло на итоговые оценки.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

«Я делал причёску пару дней назад, и они нанесли на мои волосы бриолин (средство по уходу за волосами, содержащее в себе жир. — Прим. «Чемпионата»). Я вспотел, и он попал на моё лицо, а затем в глаз. Чёрт, почему вы меня освистываете? Как будто я чушь несу! Это реальный факт. Посмотрите на мои волосы. Сначала они тебя любят, а затем сразу начинают ненавидеть!» — сказал Джервонта Дэвис после боя.

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Один из судей отдал победу Дэвису со счётом 115-113, двое других выставили равные оценки — 114-114.

Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.

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