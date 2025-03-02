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Известны лучший бой и выступление вечера на UFC Fight Night 253

Известны лучший бой и выступление вечера на UFC Fight Night 253
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию по поводу лучшего боя и выступления вечера по итогам турнира UFC Fight Night 253, который прошёл в ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе. UFC выплатит в качестве бонуса $ 50 тыс.

1. Лучший бой вечера — Насрат Хакпараст против Эстебана Рибовича (победа Насрата раздельным судейским решением).
2. Лучшее выступление вечера — Манел Капе и Марио Пинто.

В главном событии турнира в рамках поединка в наилегчайшей весовой категории встречались казахстанский боец Асу Алмабаев и представитель Анголы Манел Капе. Манел одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

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