Ламонт Роуч: мне нужен реванш с Дэвисом или бой с топом

Американский боксёр, обладатель чемпионского пояса во втором полулёгком весе Ламонт Роуч прокомментировал итоги поединка с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом.

«Я знал, что могу конкурировать с Танком. Это был мой шанс, и я показал, что достоин быть на этом уровне. Я не собираюсь останавливаться, мне нужен реванш или бой с топом, чтобы доказать, что я могу стать чемпионом в новом весе», — сказал Роуч после боя.

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Один из судей отдал победу Дэвису со счётом 115-113, двое других выставили равные оценки — 114-114.

Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.