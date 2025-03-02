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Ламонт Роуч: мне нужен реванш с Дэвисом или бой с топом

Ламонт Роуч: мне нужен реванш с Дэвисом или бой с топом
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Американский боксёр, обладатель чемпионского пояса во втором полулёгком весе Ламонт Роуч прокомментировал итоги поединка с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом.

«Я знал, что могу конкурировать с Танком. Это был мой шанс, и я показал, что достоин быть на этом уровне. Я не собираюсь останавливаться, мне нужен реванш или бой с топом, чтобы доказать, что я могу стать чемпионом в новом весе», — сказал Роуч после боя.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Один из судей отдал победу Дэвису со счётом 115-113, двое других выставили равные оценки — 114-114.

Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.

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