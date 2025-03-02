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«Думал, что выиграл бой, но судьи решили иначе». Дэвис — о поединке с Роучем

«Думал, что выиграл бой, но судьи решили иначе». Дэвис — о поединке с Роучем
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Чемпион мира по версии WBA в лёгкой весовой категории американец Джервонта Дэвис заявил, что был уверен в своей победе в поединке с Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

«Я думал, что выиграл бой, но судьи решили иначе. Ламонт крепкий и жёсткий, он выстоял, но я чувствую, что победа была моей. Это не конец, я останусь в боксе, если будут интересные вызовы», — сказал Джервонта на пресс-конференции.

По итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.

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