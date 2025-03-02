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Кроуфорд — о Дэвисе, вставшем на колено: должно быть, я забыл правила

Кроуфорд — о Дэвисе, вставшем на колено: должно быть, я забыл правила
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал поединок между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе, коснувшись инцидента в девятом раунде, когда Танк встал на колено.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

Фото: Кадр из трансляции

«Я никогда не видел, чтобы кто-то опускался на колено, и это не считалось бы нокдауном. Должно быть, я забыл правила на сегодня», — написал Кроуфорд в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.

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