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Анкалаев — о Перейре: он ходячий мертвец, я утоплю этого парня

Анкалаев — о Перейре: он ходячий мертвец, я утоплю этого парня
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев высказался о своём будущем сопернике — чемпионе UFC в полутяжёлом весе Алексе Перейре.

«Чама — ходячий мертвец. Я утоплю этого парня», — написал Магомед Анкалаев в своих социальных сетях.

Бой Перейры и Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

На счету Магомеда в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед и два поражения.

В соглавном событии вечера пройдёт реванш между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи и представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым, который вышел на замену новозеландцу Дэну Хукеру. Тот был вынужден сняться с боя из-за перелома руки.

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