«Ждал сальто назад». Хейни удивлён исходом боя Дэвиса и Роуча

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни (31-0, 15 KO) высказался о поединке между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе.

«А я ждал сальто назад...» — написал в соцсетях Хейни.

Джервонта Дэвис традиционно делает сальто назад, празднуя победу. Однако в этот раз Дэвис впервые в карьере не сумел победить. Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Один из судей отдал победу Дэвису со счётом 115-113, двое других выставили равные оценки — 114-114.

Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.