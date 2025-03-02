Зрители освистали Джервонту Дэвиса после боя с Ламонтом Роучем

Зрители поединка между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе, освистали Дэвиса после завершения поединка.

Причиной освистывания стал инцидент в девятом раунде, когда Дэвис встал на колено, однако судьи в этот момент не начали отсчитывать нокдаун, что отчасти повлияло на итоговые оценки.

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Один из судей отдал победу Дэвису со счётом 115-113, двое других выставили равные оценки — 114-114.

Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.