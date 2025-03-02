Райан Гарсия — о ничьей в бою Дэвис — Роуч: из-за таких вещей бокс выглядит плохо

Известный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия прокомментировал поединок между звёздным чемпионом мира по версии WBA Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. По итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить.

«Ламонт выиграл это. Не могу сказать, что этот нокдаун — самое дикое, что я когда-либо видел в боксе. Но из-за таких вещей бокс выглядит плохо.

Сумасшедшее дерьмо. Увидимся 2 мая», — написал Гарсия в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Джервонта Дэвис заявил, что был уверен в своей победе в поединке с Ламонтом Роучем.