Роуч: если бы нокдаун засчитали, я бы выиграл решением большинства судей

Американский боксёр, обладатель чемпионского пояса во втором полулёгком весе Ламонт Роуч прокомментировал итоги поединка с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом, отметив спорный эпизод с незасчитанным нокдауном.

«Честно говоря, я думал, что должен был победить, даже если не считать этот нокдаун. Я не рефери. Я не рефери, правда. Если Дэвису нужно было вытереть пот с глаз, то он должен был вытереть пот с глаз. Но правила гласят, что если вы встаёте на колено, то начинается обратный отсчёт.

Что есть, то есть. Я не полагался на этот эпизод. Я полагался на то, что я делал там. Я брал ситуацию под контроль. Думаю, я наносил больше ударов, думаю, я сделал своё дело. Я не так сильно и расстроен, но если бы это засчитали как нокдаун, то я выиграл бы решением большинства», — приводит слова Роуча GiveMeSport.

Напомним, по итогам боя была зафиксирована ничья большинством голосов. Один из судей отдал победу Дэвису со счётом 115-113, двое других выставили равные оценки — 114-114.

Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.