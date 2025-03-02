Джервонта Дэвис изменил планы по уходу из бокса после спорного боя с Роучем

Чемпион мира по версии WBA в лёгкой весовой категории американец Джервонта Дэвис изменил планы по уходу из бокса после спорного боя с Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Ранее он заявлял, что планирует уйти из бокса в 30 лет (его нынешний возраст).

«Вероятно, теперь у меня впереди ещё четыре боя», — приводит слова Джервонты аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х (ранее Twitter).

По итогам боя с Роучем была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.