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Джервонта Дэвис изменил планы по уходу из бокса после спорного боя с Роучем

Джервонта Дэвис изменил планы по уходу из бокса после спорного боя с Роучем
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Чемпион мира по версии WBA в лёгкой весовой категории американец Джервонта Дэвис изменил планы по уходу из бокса после спорного боя с Ламонтом Роучем, владеющим поясом во втором полулёгком весе. Ранее он заявлял, что планирует уйти из бокса в 30 лет (его нынешний возраст).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

«Вероятно, теперь у меня впереди ещё четыре боя», — приводит слова Джервонты аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х (ранее Twitter).

По итогам боя с Роучем была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить. В его активе 30 побед. У Ламонта Роуча 25 побед, одно поражение и две ничьих.

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