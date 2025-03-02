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Анкалаев: в субботу я поправлю лицо Перейры

Анкалаев: в субботу я поправлю лицо Перейры
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке, в котором он сойдётся с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой.

«Тренировочный лагерь закончился. Я готов к войне. В субботу вечером я поправлю лицо этого парня. Буду искать финиш с первой минуты», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.

Бой Перейры и Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

На счету Магомеда в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед и два поражения.

В соглавном событии вечера пройдёт реванш между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи и представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым, который вышел на замену новозеландцу Дэну Хукеру. Тот был вынужден сняться с боя из-за перелома руки.

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