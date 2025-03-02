Мовсар Евлоев пожелал удачи Алексу Волкановски в бою с Диего Лопесом

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев пожелал удачи бывшему чемпиону лиги в полулёгком весе Алексу Волкановски в поединке с бразильским спортсменом Диего Лопесом.

«Алекс, удачи тебе в следующем бою. Я знаю, что ты победишь этого парня. Он мой цыплёнок», — написал в своих социальных сетях Мовсар Евлоев.

Бой Волкановски и Лопеса состоится в апреле на турнире UFC 314. На кону будет стоять чемпионский пояс, ранее освобождённый Илией Топурией.

Волкановски за время профессиональной карьеры к настоящему моменту принял участие в 30 поединках, в которых одержал 26 побед и потерпел четыре поражения. В активе Стерлинга 29 боёв в смешанных единоборствах, в которых он добыл 24 победы и потерпел пять поражений.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.