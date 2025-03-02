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Джервонта Дэвис признал, что сам является виновником плохого боя с Роучем

Джервонта Дэвис признал, что сам является виновником плохого боя с Роучем
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис взял вину за плохой поединок с обладателем пояса во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем на себя.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

«Этот бой на моей совести. Я не ответил, когда должен был ответить. Я определённо мог бы сделать больше. Это моя вина. Ничья никому не нравится. От парня, который раздаёт нокауты и тому подобное, все ждут крутого поединка. Я чувствую, что, если мы снова подерёмся, я смогу добиться большего – и я должен был добиться большего уже сегодня», — приводит слова Дэвиса издание The Guardian.

По итогам боя с Роучем была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить.

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