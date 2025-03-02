Джервонта Дэвис признал, что сам является виновником плохого боя с Роучем

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис взял вину за плохой поединок с обладателем пояса во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем на себя.

«Этот бой на моей совести. Я не ответил, когда должен был ответить. Я определённо мог бы сделать больше. Это моя вина. Ничья никому не нравится. От парня, который раздаёт нокауты и тому подобное, все ждут крутого поединка. Я чувствую, что, если мы снова подерёмся, я смогу добиться большего – и я должен был добиться большего уже сегодня», — приводит слова Дэвиса издание The Guardian.

По итогам боя с Роучем была зафиксирована ничья большинством голосов. Для Джервонты Дэвиса этот бой стал первым в карьере, в котором он не смог победить.