Результаты WWE Elimination Chamber: исторический хилл-тёрн, Трэвис Скотт избил чемпиона

В ночь на 2 февраля в Торонто, Канада, прошло крупное шоу популярного реслинг-бренда World Wrestling Entertainment (WWE) Elimination Chamber 2025, относящееся к категории Premium Live Event (PLE). Мероприятие состоялось на арене «Роджерс Стэдиум» вместимостью 32 119 человек. Во время мероприятия произошло много громких событий, с которыми «Чемпионат» предлагает ознакомиться.

Правила Elimination Chamber: поединок проходит в специальной клетке, по углам которой располагаются четыре капсулы-камеры, в каждой из которых находится по бойцу. Бой начинают два рестлера на ринге, каждые пять минут к ним присоединяется один атлет из капсулы. Для того чтобы одержать победу, необходимо остаться последним бойцом внутри клетки. Для элиминирования нужно удержать соперника до трёх ударов по рингу от рефери, либо соперник должен сдаться после болевого приёма.

Результаты шоу WWE Elimination Chamber 2025:

1. Шестисторонний матч за претендентство на женское чемпионство по правилам Elimination Chamber — Лив Морган против Бьянки Белэр против Алексы Блисс против Бэйли против Наоми против Роксанн Перес. Победительница — Бьянка Белэр.

Порядок элиминирования: 1. Наоми была жестоко избита до начала боя Джейд Каргилл, которая вернулась после травмы. 2. Лив Морган удержала Бэйли. 3. Алекса Блисс удержала Роксанн Перес. 4. Лив Морган сворачиванием удержала Алексу Блисс. 5. Бьянка Белэр удержала Лив Морган.

Фото: Rich Freeda/WWE via Getty Images

2. Тиффани Страттон и Триш Стратус победили Наю Джакс и Кэндис Лерэй в командном матче.

3. Кевин Оуэнс победил Сэми Зейна в несанкционированном матче без правил. После поединка вернулся Рэнди Ортон.

Фото: Georgiana Dallas/WWE via Getty Images

4. Шестисторонний матч за претендентство на мужское неоспоримое чемпионство по правилам Elimination Chamber — Джон Сина против Логана Пола против СМ Панка против Дрю Макинтайра против Дэмиена Приста против Сета Роллинса. Победитель — Джон Сина.

Порядок элиминирования: 1. Дэмиен Прист сворачиванием удержал Дрю Макинтайра. 2. Логан Пол удержал Приста. 3. СМ Панк удержал Логана. 4. СМ Панк удержал Сета Роллинса после командной работы с Джоном Синой. 5. Сина благодаря удушающему приёму после вмешательства выбывшего Роллинса победил Панка.

Фото: Rich Freeda/WWE via Getty Images

5. Финальный сегмент шоу — встреча Коди Роудса и Джона Сины в преддверии их титульного боя на WrestleMania 41, путёвку в который выиграл Джон. На ринг вышел Дуэйн «Скала» Джонсон в сопровождении популярного рэпера Трэвиса Скотта, который написал изменённый трек для выхода Дуэйна. В ходе сегмента Скала ждал ответа от Роудса, готов ли чемпион продать душу. Роудс в грубой форме отказал Скале, послав его к чёрту. После этого Коди обнялся с радостным Синой, который по приказу Скалы нанёс удар коленом в пах Роудсу и Джон, Дуэйн и Трэвис Скотт избили действующего неоспоримого чемпиона.

Фото: Кадр из трансляции

Таким образом Джон совершил хилл-тёрн. Практически всю свою карьеру он был в роли бэйбифейса (любимого публикой всех возрастов персонажа).

Хилл-тёрн — ситуация, в ходе которой положительный персонаж (фейс) совершает плохой поступок (жестоко избивает, нападает со спины, проводит запрещённые удары) в отношении другого рестлера, становясь отрицательным персонажем (хиллом).