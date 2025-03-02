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Теренс Кроуфорд высказался о ничейном результате боя между Дэвисом и Роучем

Теренс Кроуфорд высказался о ничейном результате боя между Дэвисом и Роучем
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, а также действующий обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд дал комментарий по поводу ничейного поединка между чемпионом WBA в лёгком весе Джервонтой Дэвисом и обладателем пояса WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Джервонта Дэвис
Окончено
MD
Ламонт Роуч

«Роуч победил, и этот эпизод должен был расценён как нокдаун. Посмотрим, что случится. Они обокрали этого пацана, и это безумие», — написал Кроуфорд у себя в социальных сетях.

Напомним, Дэвис взял колено в девятом раунде поединка против Роуча, но рефери не отсчитал ему нокдаун. В конечном итоге двое судей выставили ничейный счёт 114:114, в то время как третий увидел победу Дэвиса со счётом 115:113, и большинством судейских голосов была объявлена ничья.

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