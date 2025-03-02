Шакур Стивенсон отреагировал на ничейный результат боя между Дэвисом и Роучем

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон считает, что неудачное выступление обладателя титула WBA в этом весе Джервонты Дэвиса против чемпиона WBA во втором полулёгком дивизионе Ламонта Роуча было связано с излишней самоуверенностью.

«Я думаю, он был слишком самоуверен. Он считал, что Ламонт не так хорош. Я говорил всем, как пройдёт этот бой, и поединок прошёл именно так, как я сказал. Именно так», — сказал Стивенсон в интервью Fight Hub TV.

Напомним, в ночь с 1 на 2 марта в Нью-Йорке (США) Дэвис и Роуч свели бой вничью по итогам 12-раундового противостояния. По ходу поединка Дэвис взял колено в девятом раунде, но этот момент не был засчитан рефери.