Асу Алмабаев прокомментировал своё поражение от Манела Капе на UFC Fight Night 253

Казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаев дал комментарий после своего поражения от бойца из Анголы Манела Капе в главном событии турнира UFC Fight Night 253, который проходил в ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе (США).

«Ассалам Алейкум, всем болельщикам! Большое спасибо! Давайте поддерживать друг друга и в радости, и в горе. Иншаллах, я ещё привезу пояс. В жизни происходят разные ситуации, и мы должны переносить их как мужчины. Не буду оправдываться», — написал Алмабаев на своей странице в социальных сетях.

Алмабаев потерпел поражение от Капе техническим нокаутом в третьем раунде.