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Асу Алмабаев прокомментировал своё поражение от Манела Капе на UFC Fight Night 253

Асу Алмабаев прокомментировал своё поражение от Манела Капе на UFC Fight Night 253
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Казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаев дал комментарий после своего поражения от бойца из Анголы Манела Капе в главном событии турнира UFC Fight Night 253, который проходил в ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе (США).

«Ассалам Алейкум, всем болельщикам! Большое спасибо! Давайте поддерживать друг друга и в радости, и в горе. Иншаллах, я ещё привезу пояс. В жизни происходят разные ситуации, и мы должны переносить их как мужчины. Не буду оправдываться», — написал Алмабаев на своей странице в социальных сетях.

Алмабаев потерпел поражение от Капе техническим нокаутом в третьем раунде.

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