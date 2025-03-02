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Претендентский бой Харитона Агрбы против Кевина Брауна перенесён

Претендентский бой Харитона Агрбы против Кевина Брауна перенесён
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Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе между непобеждённым российским боксёром Харитоном Агрбой и кубинцем Кевином Брауном не состоится 15 марта в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, а будет перенесён на середину июня 2025 года. Об этом сообщает команда «Премьер», за которую выступает Харитон, на своей странице в социальных сетях.

Напомним, полновесный титул по этой версии сейчас находится у новоиспечённого чемпиона Гэри Антуана Рассела, который в ночь с 1 на 2 марта одержал победу единогласным решением судей в Нью-Йорке (США) над его бывшим обладателем Хосе Валенсуэлой.

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