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Павел Витрук рассказал о причинах поражения от Джосиела Силвы

Павел Витрук рассказал о причинах поражения от Джосиела Силвы
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Экс-чемпион лиги АСА в легчайшем весе Павел Витрук рассказал о причинах своего поражения в титульном поединке против новоиспечённого чемпиона в этом дивизионе бразильца Джосиела Силвы, которому уступил единогласным решением судей в главном событии турнира АСА 184 в Москве.

«Всем привет! Я жив, можно сказать, что всё в порядке, но есть травма, которую надо будет лечить. Не буду оправдываться, да это и ни к чему – это был не мой день, такое случается, и вы сами все сталкиваетесь в жизни с этим. Я был на себя не похож, и сам это понимаю – этот вопрос я решу!

Я знал, на что подписываюсь в связи с заменой, и беру всю ответственность на себя – авантюра не удалась, но я попробовал. Если вы считаете, что со мной покончено, обломайтесь! Ещё и не такое бывало, я уже много раз проигрывал не только в спорте, но и в жизни, и всё равно доходил до своих целей, так что не теряйте меня с радаров.

Спасибо руководству лиги за то, что, несмотря на все обстоятельства, сделали для меня бой, которой очень был нужен мне. Дорога продолжается, моё от меня не уйдёт, я приложу все силы, чтобы вернуть пояс. Ну и напоследок – хейтеры, ваш выход, начинайте поливать меня грязью», — написал Витрук на своей странице в социальных сетях.

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