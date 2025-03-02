Список участников турнира UFC 313

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Магомеда Анкалаева.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Алекс Перейра – Магомед Анкалаев

Джастин Гэтжи – Рафаэль Физиев

Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес

Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо

Бобби Грин – Маурисио Руффи

Предварительный кард

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев

Рэи Цуруя – Джошуа Ван

Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл

Алекс Мороно – Карлос Лил

Армен Петросян – Брунно Феррейра

Крис Гутьеррес – ТВА

Рибейру дос Сантос – Осман Диас