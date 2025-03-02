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Список участников турнира UFC 313

Список участников турнира UFC 313
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В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Магомеда Анкалаева.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Алекс Перейра – Магомед Анкалаев
Джастин Гэтжи – Рафаэль Физиев
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо
Бобби Грин – Маурисио Руффи

Предварительный кард

Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев
Рэи Цуруя – Джошуа Ван
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл
Алекс Мороно – Карлос Лил
Армен Петросян – Брунно Феррейра
Крис Гутьеррес – ТВА
Рибейру дос Сантос – Осман Диас

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