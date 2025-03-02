Список участников турнира UFC 313

В ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 313, где главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры против Магомеда Анкалаева.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Алекс Перейра – Магомед Анкалаев
Джастин Гэтжи – Рафаэль Физиев
Джалин Тёрнер – Игнасио Бахамондес
Аманда Лемос – Ясмин Лусиндо
Бобби Грин – Маурисио Руффи
Предварительный кард
Кёртис Блэйдс – Ризван Куниев
Рэи Цуруя – Джошуа Ван
Майрон Сантос – Фрэнсис Маршалл
Алекс Мороно – Карлос Лил
Армен Петросян – Брунно Феррейра
Крис Гутьеррес – ТВА
Рибейру дос Сантос – Осман Диас