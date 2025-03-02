Сабриэль Матиас вызвал на бой Ричардсона Хитчинса

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе, пуэрториканец Сабриэль Матиас (22-2, 22 КО) воодушевлённый победой над Габриэлем Валенсуэлой (30-4-1, 17 КО), заявил о том, что готов провести бой с действующим чемпионом мира по версии IBF в этом весе Ричардсоном Хитчинсом (19-0, 7 КО).

«Я чувствую, что вышел на пик своей формы и сейчас способен победить кого угодно. Я стал обязательным претендентом по линии IBF и готов провести бой с Ричардсоном Хитчинсом. Готов ли он к этому?» — приводит слова Матиаса BoxingNews24.

Напомним, в ночь с 1 на 2 марта Матиас победил Валенсуэлу техническим нокаутом в восьмом раунде.