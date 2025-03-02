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Дон Чарльз жёстко обратился к хейтерам Даниэля Дюбуа

Дон Чарльз жёстко обратился к хейтерам Даниэля Дюбуа
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Дон Чарльз, тренер действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, жёстко обратился к хейтерам, которые обвиняют Дюбуа за срыв поединка против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера.

«Я слышал, как некоторые идиоты в Сети и не только говорили, что Даниэль соскочил с боя. Но это же мы выбрали Паркера изначально. Как можно кого-выбрать, а потом соскочить? Это была добровольная защита и самый большой гонорар в карьере Даниэля. Это врачи рекомендовали ему отказаться от боя, это не было его решение. Если ты идёшь против рекомендаций врачей, то имеешь все шансы столкнуться с проблемами. Поэтому я считаю все эти догадки — полной чушью. Дюбуа по-прежнему чемпион, и мы с нетерпением ждём следующий бой», — приводит слова Чарльза talkSPORT.

Напомним, Дюбуа и Паркер должны были встретиться в ринге 22 февраля в Саудовской Аравии, но накануне поединка из-за проблем со здоровьем Дюбуа был вынужден сняться с турнира.

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