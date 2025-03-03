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Чемпион UFC Джон Джонс встретился с Арнольдом Шварценеггером

Чемпион UFC Джон Джонс встретился с Арнольдом Шварценеггером
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс встретился с легендарным бодибилдером и австрийским актёром Арнольдом Шварценеггером.

Фото: Страница Джонса в социальных сетях

Напомним, Джону 37 лет. В североамериканской лиге Джонс выступает с 2008 года. За это время он победил в 28 поединках, потерпел одно поражение дисквалификацией, а также один бой был признан несостоявшимся.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде.

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