Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фрэнк Мартин вызвал на бой Ламонта Роуча

Фрэнк Мартин вызвал на бой Ламонта Роуча
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-претендент на титул чемпиона мира в лёгком весе американец Фрэнк Мартин заявил о том, что хотел бы провести бой против действующего чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком дивизионе Ламонта Роуча, который удивил всех фанатов бокса своим выступлением против чемпиона WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса.

«Роуч, я хочу провести с тобой бой. Мы бы смогли с тобой устроить настоящее зрелище» — написал Мартин в социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта на арене Barclays Center в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч свели бой вничью по итогам 12 раундов. Двое судей поставили счёт 114:114, в то время как третий увидел победу Дэвиса 115:113.

Стоит отметить, что Мартин свой последний бой проводил тоже против Джервонты, и проиграл ему нокаутом в восьмом раунде.

Материалы по теме
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: ничья! Танк не смог сломить крепкого соперника
Live
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: ничья! Танк не смог сломить крепкого соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android