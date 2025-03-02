Фрэнк Мартин вызвал на бой Ламонта Роуча

Экс-претендент на титул чемпиона мира в лёгком весе американец Фрэнк Мартин заявил о том, что хотел бы провести бой против действующего чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком дивизионе Ламонта Роуча, который удивил всех фанатов бокса своим выступлением против чемпиона WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса.

«Роуч, я хочу провести с тобой бой. Мы бы смогли с тобой устроить настоящее зрелище» — написал Мартин в социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта на арене Barclays Center в Нью-Йорке (США) состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч свели бой вничью по итогам 12 раундов. Двое судей поставили счёт 114:114, в то время как третий увидел победу Дэвиса 115:113.

Стоит отметить, что Мартин свой последний бой проводил тоже против Джервонты, и проиграл ему нокаутом в восьмом раунде.