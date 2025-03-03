Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования семье и близким Бувайсара Сайтиева

Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов написал слова соболезнования родным и близким трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, который скончался вчера, 2 марта, на 50-м году жизни.

«Пусть Аллах простит тебя, брат! Ты вдохновлял миллионы детей по всему миру, нам тебя будет не хватать. Выражаю искренние соболезнования семье и близким, терпения вам», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Предварительной причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.

Бувайсар Сайтиев становился олимпийским чемпионом в 1996, 2004 и 2008 годах, а также является шестикратным чемпионом мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратным чемпионом Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006), четырёхкратным чемпионом России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, он был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.