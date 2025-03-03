Том Аспиналл сделал заявление о ситуации вокруг боя против Джона Джонса

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл объяснил ситуацию по поводу его возможного боя с американским чемпионом дивизиона Джоном Джонсом.

«Единственное, что сейчас задерживает бой — это сторона Джона. Это правда… Помните, что я говорил… «Я уволю Джона Джонса, даже не сражаясь с ним. Если не с ним, то я готов сразиться с кем угодно за бесспорный бояс», — сказал Аспиналл в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере, Аспиналл победил нокаутом топового американского бойца UFC Кёртиса Блэйдса. Джонс, в свою очередь, нокаутировал Стипе Миочича.

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