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Том Аспиналл сделал заявление о ситуации вокруг боя против Джона Джонса

Том Аспиналл сделал заявление о ситуации вокруг боя против Джона Джонса
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл объяснил ситуацию по поводу его возможного боя с американским чемпионом дивизиона Джоном Джонсом.

«Единственное, что сейчас задерживает бой — это сторона Джона. Это правда… Помните, что я говорил… «Я уволю Джона Джонса, даже не сражаясь с ним. Если не с ним, то я готов сразиться с кем угодно за бесспорный бояс», — сказал Аспиналл в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере, Аспиналл победил нокаутом топового американского бойца UFC Кёртиса Блэйдса. Джонс, в свою очередь, нокаутировал Стипе Миочича.

Джон Джонс дебютировал в кино

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