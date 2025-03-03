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Ислам Махачев прокомментировал смерть Буйвасара Сайтиева

Ислам Махачев прокомментировал смерть Буйвасара Сайтиева
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Чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал новость о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе соотечественника Буйвасара Сайтиева.

«Ушла эпоха, ушла легенда. Соболезную всем родным и близким, нам будет тебя не хватать», – написал Махачев в социальных сетях.

Бувайсар Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004 и 2008). Россиянин также является шестикратным чемпионом мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратным чемпионом Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырёхкратным чемпионом России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.

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