Ислам Махачев прокомментировал смерть Буйвасара Сайтиева

Чемпион UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал новость о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе соотечественника Буйвасара Сайтиева.

«Ушла эпоха, ушла легенда. Соболезную всем родным и близким, нам будет тебя не хватать», – написал Махачев в социальных сетях.

Бувайсар Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004 и 2008). Россиянин также является шестикратным чемпионом мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратным чемпионом Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырёхкратным чемпионом России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.