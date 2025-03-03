Федерация бокса России выразила соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева

Федерация бокса России (ФБР) прокомментировала новость о смерти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Буйвасара Сайтиева, ушедшего из жизни в возрасте 49 лет.

«От имени Федерации бокса России и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Бувайсара Сайтиева. Это невероятная, катастрофическая и невосполнимая потеря Человека с большой буквы, легенды мирового спорта», — приводит слова генерального директора ФБР Александра Беспутина пресс-служба.

Бувайсар Сайтиев трижды становился олимпийским чемпионом (1996, 2004 и 2008). Россиянин также является шестикратным чемпионом мира (1995, 1997, 1998, 2001, 2003, 2005), шестикратным чемпионом Европы (1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006) и четырёхкратным чемпионом России. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного мастера спорта России, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», Почёта и Дружбы.