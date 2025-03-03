Казахстанский боец негативно отреагировал на поражение «Барыса» 0:8 в игре с «Трактором»

Казахстанский боец смешанного стиля Куат Хамитов прокомментировал поражение отечественного хоккейного клуба «Барыс» в игре с российским «Трактором».

Напомним, встреча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). состоялась вчера, 2 марта, и завершилась исторической победой «Трактора» со счетом 8:0.

До этого самые крупные победы челябинского клуба в КХЛ были одержаны с перевесом в шесть шайб (2011 — «Нефтехимик» — 8:2, 2022 — «Салават Юлаев» — 7:1).

«Спорт должен спонсироваться деньгами народа только тогда, когда этот спорт показывает результат!» — написал Хамитов в социальных сетях.